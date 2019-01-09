Подготовлен проект собачьего приюта в Циолковском

Как пишет Gzt-sv.ru, разработать проект будущего приюта предоставили возможность совету молодежи космодрома Восточный. За неделю активисты составили свой план обустройства территории приюта, учитывая административное здание и другие помещения. Также совет молодежи подготовил «Методические рекомендации по отлову и содержанию безнадзорных животных». В этом документе указаны все законодательные нормы и правила по работе в организации приюта.

Приют будет рассчитан на 66 собак. В дальнейшем возможность изменения количества мест будет рассматриваться по мере необходимости.

Время, необходимое для строительства, зависит от объема помощи и степени участия в процессе всех заинтересованных жителей города, считают активисты. Поэтому, как сообщает пресс-служба администрации Циолковского, руководителям предприятий разосланы письма с просьбами принять участие в создании приюта.