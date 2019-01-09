Задержан подозреваемый в нападении на автомобиль почты возле Зеи

В Амурской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на автомобиль «Почты России» возле города Зея. Им оказался горожанин 1978 года рождения. Мужчину поместили в изолятор.

Задержанию предшествовала большая работа. Как информирует пресс-служба УМВД России по Амурской области, сразу после сообщения о происшествии в Зейском районе ввели план «Перехват». Были перекрыты дороги, все наряды полиции ориентировали на розыск и задержание предполагаемого преступника. По решению руководства УМВД, в город Зея была направлена группа оперативников областного управления уголовного розыска. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

В лесном массиве полицейские обнаружили брошенный автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обрез гладкоствольного ружья, пистолет, боеприпасы и маски.

Как отмечается, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника, проводились на территории четырех районов Приамурья. В управлении уголовного розыска УМВД была дополнительно создана оперативная группа из числа сотрудников УУР, которая круглосуточно осуществляла координацию всех задействованных сил и средств.

Предварительно установлено, что преступление тщательно готовилось. Полицейские выяснили, что обнаруженный автомобиль был приобретен за несколько недель до нападения. Все идентификационные номера на его агрегатах уничтожены.

В итоге подозреваемый был задержан в городе Зея.

В настоящее время продолжается расследование преступления.