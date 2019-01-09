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сегодня, 12:06 8

В ЕАО опрокинулся пассажирский автобус, ехавший из Благовещенска

В ЕАО опрокинулся пассажирский автобус, ехавший из Благовещенска
Фото: ru.depositphotos.com (архивное изображение)

Утром 8 марта в Еврейской автономной области произошло ДТП с пассажирским автобусом: транспорт опрокинулся. По информации источника ИА «Амур.инфо», автобус держал путь из Благовещенска.

Факт опрокидывания автобуса утром 8 марта агентству подтвердили в дежурной части ОГИБДД УМВД России по ЕАО. Авария произошла в 08:35 на автодороге Чита – Хабаровск, на 2 088-м километре (Смидовичский район). По информации ведомства, люди не пострадали.

Как сообщил источник, к ДТП привело то, что водитель автобуса уснул за рулем. Этот момент в ГИБДД не подтвердили и не опровергли.

Другой источник сообщил агентству, что это был не регулярный маршрут, а заказная перевозка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    По информации источника, к ДТП привело то, что водитель автобуса уснул за рулем. Этот момент в ГИБДД не подтвердили и не опровергли.

    Другой источник сообщил агентству, что это был не регулярный маршрут, а заказная перевозка.



    Сейчас будут мазаться.

  • кержак

    кержак
    41 минута назад

    ...люди живы?

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    У министра транспорта нужно спрашивать, если таковой имеется. И не с бодуна.

  • кержак

    кержак
    37 минут назад

    ......Ну ты то у на с во всех делах дока-вот и ответь.

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Я не голосовал за этих эффективных специалистов - ставленников правящей партии.

    Так, что отвечать тебе. Сначал Козлову подпевал, теперь Орлову))), вот и отвечайте за свои деяния.

  • кержак

    кержак
    18 минут назад

    vertex

    Я не голосовал за этих эффективных специалистов - ставленников правящей партии.

    Так, что отвечать тебе. Сначал Козлову подпевал, теперь Орлову))), вот и отвечайте за свои деяния.



    ...а ты как был бездумным копипастером,так им и остался. своих то мыслей - нема...

  • vertex

    vertex
    16 минут назад

    Чего я скопировал, сказочник?

  • кержак

    кержак
    11 минут назад

    ...вертекс...ежли бы я не уважал тебя как человека могущего чо та делать,то я давно послал бы тебя к еб...едрене фене...)))

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