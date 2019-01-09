В ЕАО опрокинулся пассажирский автобус, ехавший из Благовещенска

Утром 8 марта в Еврейской автономной области произошло ДТП с пассажирским автобусом: транспорт опрокинулся. По информации источника ИА «Амур.инфо», автобус держал путь из Благовещенска.

Факт опрокидывания автобуса утром 8 марта агентству подтвердили в дежурной части ОГИБДД УМВД России по ЕАО. Авария произошла в 08:35 на автодороге Чита – Хабаровск, на 2 088-м километре (Смидовичский район). По информации ведомства, люди не пострадали.

Как сообщил источник, к ДТП привело то, что водитель автобуса уснул за рулем. Этот момент в ГИБДД не подтвердили и не опровергли.

Другой источник сообщил агентству, что это был не регулярный маршрут, а заказная перевозка.