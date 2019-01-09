Амурчане стали призерами всероссийского турнира по рукопашному бою

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В Хабаровске завершился 15-й всероссийский турнир по рукопашному бою «Солдаты России» среди мужчин, посвященный 50-й годовщине вооруженного конфликта на острове Даманский. Участие принимали представители более 30 регионов России, в том числе команда Амурской области. Амурчане стали призерами этих состязаний.

По итогам соревнований первого тура (классификационного) за второе место был награжден Мурад Шахбанов (кандидат в мастера спорта по рукопашному бою). В финале второго тура в поединке за третье место удушающим приемом победу над соперником из Москвы одержал Дмитрий Варавка, курсант ДВОКУ (тренер Хасан Итляшев). Варавка стал призером в весовой категории 70 килограммов, тем самым выполнив норматив мастера спорта России.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, Дмитрию Варавке была объявлена благодарность от имени президента Амурской федерации рукопашного боя Алексея Лохова.

По итогам работы судейской бригады знаком «Лучший судья соревнований» отмечен Алексей Тучик (судья всероссийской категории), которому накануне президент общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов за особые заслуги вручил именной черный пояс с красной полоской и сертификат Международной федерации рукопашного боя «Мастера» уровня первого ранга.