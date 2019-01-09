Источник: в Благовещенске тайно жил мужчина, сбежавший из медучреждения

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На технических этажах дома в Благовещенске, расположенного по адресу: улица Строителей, 70, тайно проживал мужчина. Как стало известно ИА «Амур.инфо», этот амурчанин ранее сбежал из одного из медицинских учреждений области. Его разыскивала полиция.

По этим сведениям, мужчину задержали, причем он оказал сопротивление. Также известно, что ранее амурчанин совершил несколько краж.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что этот гражданин действительно задержан и отправлен по решению суда на принудительное лечение.