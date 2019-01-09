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сегодня, 10:24 13

Ушел из жизни один из главных строителей Благовещенска Михаил Еремин

Ушел из жизни один из главных строителей Благовещенска Михаил Еремин
Фото: Амур.инфо

8 марта на 85-м году жизни в Благовещенске скончался Михаил Еремин, заслуженный строитель РСФСР, бригадир каменщиков. Михаил Васильевич – кавалер орденов «Знак Почета» и «Трудовая Слава» III степени, награжден медалями​ «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, почти вся полувековая трудовая биография Михаила Еремина была напрямую связана с историей строительства Благовещенска. Можно сказать, что, ​работая в структуре строительно-монтажного треста № 2, ​бригада каменщиков под руководством Еремина​ ​в разное время ​построила ​больше ​половины зданий областного центра.

Бригаде Михаила Васильевича доверяли одни из самых важных объектов, которые создали лицо» города. Их около пятидесяти – ​Дом Советов (ныне – здание правительства Амурской области), первые в Амурской области 9-этажные дома по улице 50-летия Октября, гостиницы «Юбилейная», «Зея», «Дружба», Дворец культуры профсоюзов, ​ Дом политпросвещения (ныне – здание Амурской филармонии), здание фирменного магазина «Хлебушко», стадионы «Амур» и «Спартак», швейная фабрика (ныне – «Амурская ярмарка»), кондитерская фабрика, главпочтамт, кинотеатр «Россия», издательско-полиграфический комплекс «Приамурье», областная больница, областная библиотека, надстройка БГПУ, морфологический корпус АГМА, 80 процентов здания Общественно-культурного центра.

Любимой фразой Михаила Васильевича было: «Бог создал Землю, а все остальные на ней – строители».

Василий Орлов отметил, что Михаил Еремин – человек невероятного трудолюбия, профессионализма и большой скромности. Таким его​ запомнят все, кто был с ним знаком.

Василий Орлов и правительство Амурской области выразили искренние соболезнования родным и близким Михаила Васильевича.

В прошлые годы Михаил Еремин становился героем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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#жизнь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    дааа, не то что в нынешнее время, одни китайцы

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    Любимой фразой Михаила Васильевича была: «Бог создал Землю, а все остальное на ней – строители».



    Спасибо Михаилу Васильевичу за город. Светлая память.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    С каким чувством уходил из жизни этот достойный человек? Всё что он построил своими руками за невысокую ЗП, потому как строил для своей страны и народа, всё забесценок прихватизировали ловкие ребятки.

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Действительно, судя по списку, человек сотворил лицо города. Светлая память.

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.С каким чувством уходил из жизни этот достойный человек? Всё что он построил своими руками за невысокую ЗП, потому как строил для своей страны и народа, всё забесценок прихватизировали ловкие ребятки.


    На 100% соглашусь.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    верно, раньше все было иначе, поэтому все было надежное и настоящее, но годы берут свое и запас прочности Советских объектов заканчивается((( мосты посыпались, дома облупились, каналья гниет, и дорогам писта)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    inoy

    верно, раньше все было иначе, поэтому все было надежное и настоящее, но годы берут свое и запас прочности Советских объектов заканчивается((( мосты посыпались, дома облупились, каналья гниет, и дорогам писта)))



    А жульё высосало из запаса прочности всё, после распада СССР, что можно в денежном эквиваленте и с поборами с населения.

  • кержак

    кержак
    48 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    С каким чувством уходил из жизни этот достойный человек? Всё что он построил своими руками за невысокую ЗП, потому как строил для своей страны и народа, всё забесценок прихватизировали ловкие ребятки.



    ...уверен что с чувством выполненного долга. в отличии от тебя.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    24 минуты назад

    кержак

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    С каким чувством уходил из жизни этот достойный человек? Всё что он построил своими руками за невысокую ЗП, потому как строил для своей страны и народа, всё забесценок прихватизировали ловкие ребятки.



    ...уверен что с чувством выполненного долга. в отличии от тебя.



    Перед кем?

  • кержак

    кержак
    21 минута назад

    ...перед собой.

  • кержак

    кержак
    21 минута назад

    в первую очередь.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 минут назад

    кержак

    в первую очередь.



    Это в педе тебя пустые красивые слова говорить научили?

    Мужик умер с чувством полного разочарования.

    Столько сделал и всё в грязные лапы барыг досталось.

    А ему всё это построившему своими руками пенсия нищенская.

  • кержак

    кержак
    2 минуты назад

    ...дурак ты ,буква. это все досталось людям.

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