Ушел из жизни один из главных строителей Благовещенска Михаил Еремин

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8 марта на 85-м году жизни в Благовещенске скончался Михаил Еремин, заслуженный строитель РСФСР, бригадир каменщиков. Михаил Васильевич – кавалер орденов «Знак Почета» и «Трудовая Слава» III степени, награжден медалями​ «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, почти вся полувековая трудовая биография Михаила Еремина была напрямую связана с историей строительства Благовещенска. Можно сказать, что, ​работая в структуре строительно-монтажного треста № 2, ​бригада каменщиков под руководством Еремина​ ​в разное время ​построила ​больше ​половины зданий областного центра.

Бригаде Михаила Васильевича доверяли одни из самых важных объектов, которые создали лицо» города. Их около пятидесяти – ​Дом Советов (ныне – здание правительства Амурской области), первые в Амурской области 9-этажные дома по улице 50-летия Октября, гостиницы «Юбилейная», «Зея», «Дружба», Дворец культуры профсоюзов, ​ Дом политпросвещения (ныне – здание Амурской филармонии), здание фирменного магазина «Хлебушко», стадионы «Амур» и «Спартак», швейная фабрика (ныне – «Амурская ярмарка»), кондитерская фабрика, главпочтамт, кинотеатр «Россия», издательско-полиграфический комплекс «Приамурье», областная больница, областная библиотека, надстройка БГПУ, морфологический корпус АГМА, 80 процентов здания Общественно-культурного центра.

Любимой фразой Михаила Васильевича было: «Бог создал Землю, а все остальные на ней – строители».

Василий Орлов отметил, что Михаил Еремин – человек невероятного трудолюбия, профессионализма и большой скромности. Таким его​ запомнят все, кто был с ним знаком.

Василий Орлов и правительство Амурской области выразили искренние соболезнования родным и близким Михаила Васильевича.

В прошлые годы Михаил Еремин становился героем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».