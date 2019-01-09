Соцсети: 8 марта в Благовещенске по улице бегал полуголый парень (видео)
Обновлено: 10:49
Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал видео инцидента в Благовещенске. Сообщается, что это произошло 8 марта, место действия – сквер на пересечении улиц Зейской и Островского.
Как видно на кадрах, по улице бегал полуголый молодой человек, причем его внимание привлекали декоративные светильники. В кадр также попал другой человек, который, по-видимому, хотел увести парня.
Паблик предположил, что герой видео мог находиться под действием наркотиков.
ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать инцидент полицию Благовещенска. В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что 8 марта сообщений от горожан по этому поводу не было.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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