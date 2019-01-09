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Соцсети: 8 марта в Благовещенске по улице бегал полуголый парень (видео)

Соцсети: 8 марта в Благовещенске по улице бегал полуголый парень (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 10:49

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал видео инцидента в Благовещенске. Сообщается, что это произошло 8 марта, место действия – сквер на пересечении улиц Зейской и Островского.

Как видно на кадрах, по улице бегал полуголый молодой человек, причем его внимание привлекали декоративные светильники. В кадр также попал другой человек, который, по-видимому, хотел увести парня.

Паблик предположил, что герой видео мог находиться под действием наркотиков.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать инцидент полицию Благовещенска. В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что 8 марта сообщений от горожан по этому поводу не было.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 1184

#жизнь

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