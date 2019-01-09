Три человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (видео)
Поздно вечером 8 марта в Благовещенске произошло жесткое ДТП с несколькими пострадавшими. Авария случилась в 22:05 в районе дома № 227 по улице Октябрьской.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительной информации, здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Prius и Toyota Corona. Травмы получили 3 человека, их доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства этой аварии.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus
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