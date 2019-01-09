Три человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

Поздно вечером 8 марта в Благовещенске произошло жесткое ДТП с несколькими пострадавшими. Авария случилась в 22:05 в районе дома № 227 по улице Октябрьской.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительной информации, здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Prius и Toyota Corona. Травмы получили 3 человека, их доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этой аварии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СКАНЕР 🚨 (@skaner_dtp28) 8 Мар 2019 в 7:48 PST Видео: instagram.com/skaner_dtp28 Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 202

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев