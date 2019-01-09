Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость
сегодня, 09:28 0

Три человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (видео)

Три человека травмированы в жестком ДТП в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Поздно вечером 8 марта в Благовещенске произошло жесткое ДТП с несколькими пострадавшими. Авария случилась в 22:05 в районе дома № 227 по улице Октябрьской.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительной информации, здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Prius и Toyota Corona. Травмы получили 3 человека, их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этой аварии.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 202

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 2

Серьезное ДТП возле Усть-Ивановки: столкнулись велосипедист и мотоциклист (видео)
Происшествия 5

Автомобиль в Сковородинском районе провалился, въехав на горящий мост
Происшествия 4

В Благовещенске Honda Fit перевернулась на крышу (видео)
Происшествия 2

Амурские спасатели за сутки трижды выезжали на помощь пострадавшим в ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь