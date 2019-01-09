В Приамурье могло остановиться теплоснабжение военных объектов

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Военная прокуратура Восточного военного округа сообщила о сложностях, связанных с прохождением отопительного периода военными в Приамурье. Возникли проблемы с поставкой топлива, что несло угрозу.

Установлено, что Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ не заключило своевременно госконтракт на поставку топлива. В результате поставка в ведомственные котельные Минобороны в Амурской области с 1 января 2019 года этой обслуживающей организацией прекратилась.

«С учетом ограниченных запасов топлива, а также увеличения потребления, вызванного критическим снижением температуры воздуха, возникли реальные предпосылки к прекращению теплоснабжения жителей военных городков и объектов Минобороны России в данном регионе», – отмечает военная прокуратура.

Поставку топлива удалось возобновить благодаря своевременному вмешательству военных прокуроров.

Сейчас военная прокуратура продолжает надзорное сопровождение отопительного периода 2018-2019 годов.