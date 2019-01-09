Благовещенок поздравили с 8 Марта амурские джазмены (фото)

В Амурской областной филармонии Благовещенска состоялся праздничный концерт. С Международным женским днем горожанок поздравил оркестр AmurJazzBand.

Открылась программа известной песней «Не покидает нас весна» Юрия Саульского на стихи Леонида Завальнюка.

Оркестр и его солисты устроили сразу несколько парадов. Это был хит-парад киномузыки. Прозвучали «Оттепель» Константина Меладзе из одноименного фильма Валерия Тодоровского в исполнении Эльвиры Габараевой, вальс Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля» в новой обработке с соло Сергея Лавренова и другие.

Вместе со зрителями музыканты вспомнили творчество благовещенского композитора Николая Лошманова – Сергей Бегун исполнил «В городском парке». А когда он исполнил «Благодарю тебя» с магомаевскими нотками, зал сорвался в продолжительные аплодисменты.

Были и такие приятные музыкальные подарки, как «Вечная любовь», «История любви», «Эти глаза напротив», «Ода женщинам».

Большой премьерой вечера стал «Танец с саблями» Хачатуряна в эстрадной обработке.

Кульминацией программы стала Con te Partiro Сартори, которую дважды исполнили Дмитрий Хмара и Валерия Беченко.

Подробно о концерте читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.