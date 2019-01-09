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сегодня, 08:28 0

В Благовещенском районе автомобиль съехал с трассы и опрокинулся

В Благовещенском районе автомобиль съехал с трассы и опрокинулся
Фото: instagram.com/blag_dtp

8 марта в Благовещенском районе произошло ДТП, в котором есть пострадавший. Участником аварии стал один легковой автомобиль.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось в 16:30 на 30-м километре трассы Благовещенск – Свободный. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Vista 1990 года рождения допустил съезд с трассы, произошло опрокидывание, машина врезалась в дерево. Водитель был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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