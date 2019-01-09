Гороскоп на 9 марта: Водолеям не стоит рисковать, а Тельцы могут быть ранимыми

Восход Солнца: 06:57

Заход Солнца: 18:23

Солнце в Рыбах.

Овен. Вероятны ошибки, просчеты. Возможно, информация, в достоверности которой вы не сомневались, несколько не соответствует действительности.

Телец. Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу.

Близнецы. Конфликты с родственниками могут испортить настроение. Вам удастся во многих вопросах поставить точки над «i», но при условии, что Вы не будете опускаться до грубости и крика.

Рак. Вам нужно строить планы, обдумывать стратегию своих действий. Ваши мысли могут внести новизну в личные и деловые отношения.

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Лев. Если вам кажется, что вы уже хорошо подумали и что-то придумали, то подумайте еще раз, прежде чем начинать какие-то действия направленные на ваше будущее.

Дева. Сегодня Девы могут послать все к черту, но уже завтра пожалеют об этом. Не наилучший день для проведения денежных махинаций, особенно коим-то образом связанных с воровством.

Весы. Амбициозность и агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников.

Скорпион. У вас будет столько дел и забот, что вы возьмете в качестве поддержки близкого друга. Вам придется немало ездить на машине, бегать по магазинам и созваниваться с партнерами разных кампаний.

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Стрелец. Музыка легко поднимет настроение ненадолго загрустившим представителям вашего знака, поэтому включите любимую песню, да погромче.

Козерог. Неблагоприятное расположение звезд может отрицательно сказаться на самочувствии мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению.

Водолей. Риск вам сейчас противопоказан. Кроме того, не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает.

Рыбы. Звезды советуют вам избегать физических нагрузок, особенно, если имеются заболевания позвоночника. У вас найдется масса другой и интересной работы, на которой следует акцентировать внимание.

Астролог: Вальдемар Небоходцев