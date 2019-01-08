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8 марта 2019, 21:09 0

«Итоги недели»: разбитые стекла и закрытые медцентры (видео)

«Итоги недели»: разбитые стекла и закрытые медцентры (видео)
Фото: www.amur.info

На YouTube-канале Амур.инфо под названием Next Week Production традиционно подводят новостные итоги недели. В Международный женский день это сделала Анастасия Азарова. Начать ей пришлось с тяжелой, но самой нашумевшей новости – погибшем ребенке из Белогорска, которого избивали три дня.

Малыша избивал 18-летний сожитель 17-летней матери ребенка. Девушку, которая находилась до этого под опекой, вернули в детский дом. На них обоих завели уголовные дела.

Другая новость: мужчина в торговом центре разбил стекло: он врезался в него, потому что не заметил. Ему потребовалась помощь медиков. На новом стекле теперь разместили сигнальную ленту.

«В Благовещенске прекращена работа центра, занимавшегося медицинскими обследованиями и косметологическими процедурами. Обыски проводили полицейские из Хабаровска. Сотрудников центра, не имеющих медицинского образования подозревают в том, что они приглашали пожилых людей на бесплатные осмотры, ставили диагноз и навязывали дорогие лекарства и процедуры», – рассказала Анастасия.

А в другом медцентре побывал Филипп Киркоров. И эта новость собрала больше прочтений, чем информация о концертах певца.

В эфире Анастасия Азарова рассказала также о том, что Амур.инфо запускает «Бумеранг добра» для того, чтобы собрать деньги на лечение Даше Сибилевой. У ребенка ДЦП. Даша – одна из двойняшек, которая пострадала при рождении. Собраны уже 75 тысяч рублей, а нужно еще около 300 тысяч. Розыгрыш состоится 14 марта.

Помощь Даше:

Сбербанк: 4276 0300 1666 7087

Мобильный банк: +79619548054

Получатель: Сибилева Е.А (мама Даши)

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