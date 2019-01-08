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В эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет новый выпуск Teen Time

В эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет новый выпуск Teen Time
Фото: www.amur.info

В субботу, 9 марта, в 9 утра в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет новый выпуск Teen Time – «Ложь: зачем люди говорят неправду, или Почему человек не может не врать». Программа подготовлена совместно со студентами «Школы РОСТА».

Гость программы – психолог Людмила Тракова, ведущий – Михаил Митрофанов. В программе участвуют студенты «Школы РОСТА»: Данила Карнабеда, Ксения Ожерельева, Ксения Шелепова, Василиса Бородкина и Алина Гавриленко.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo_blg/.

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