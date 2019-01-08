Товарооборот между РФ и КНР за два месяца достиг 16 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года увеличился на 1,7 %, до 16 миллиардов долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР за этот период вырос на 7,5 %. За февраль объем торговли России и Китая составил 6,83 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта из Китая в Россию за первые два месяца текущего года сократился на 4,8 %, сообщает «Газета.ру».

«Вести. Экономика» рассказывает о том, что только в феврале 2019 года Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, закупил у России 39,23 миллиона тонн сырой нефти. Это эквивалентно 10,23 миллиона баррелей в сутки, что на 21,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закупки составляли 8,41 миллиона баррелей в сутки.