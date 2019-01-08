Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:23 1

Товарооборот между РФ и КНР за два месяца достиг 16 миллиардов долларов

Товарооборот между РФ и КНР за два месяца достиг 16 миллиардов долларов
Фото: Eastrussia

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года увеличился на 1,7 %, до 16 миллиардов долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР за этот период вырос на 7,5 %. За февраль объем торговли России и Китая составил 6,83 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта из Китая в Россию за первые два месяца текущего года сократился на 4,8 %, сообщает «Газета.ру».

«Вести. Экономика» рассказывает о том, что только в феврале 2019 года Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, закупил у России 39,23 миллиона тонн сырой нефти. Это эквивалентно 10,23 миллиона баррелей в сутки, что на 21,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закупки составляли 8,41 миллиона баррелей в сутки.

Просмотров всего: 43

#Китай #торговля #экономика

распечатать


Экономика 4

ФСК ЕЭС приступила к строительству объектов электроснабжения «Силы Сибири»
Общество

Открытки с символикой «АмурЭкспоФорума–2018» отправят российским коллекционерам
Экономика 2

«АмурЭкспоФорум» стал площадкой для крупных инвестиционных проектов
Экономика 6

В Благовещенске открылся «АмурЭкспоФорум–2018» (фото)

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vladislavabokatuev

    vladislavabokatuev
    1 минута назад

    вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь