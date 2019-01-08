«Некрасивых женщин не бывает»: Кожемяко поздравил с 8 Марта так же, как Орлов

С видеопоздравлением в Международный женский день через свой аккаунт в Инстаграме выступил бывший амурский губернатор, а ныне глава Приморья Олег Кожемяко. Вместо дежурных слов Олег Николаевич прочитал для женщин стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

Многие СМИ отметили это поздравление как оригинальное и нетривиальное. «Глава Приморья весьма оригинально поздравил всех представительниц прекрасной половины человечества с наступившим Международным женским днём», – сообщает «Восток–медиа». «Политик отказался от банальной речи и зачитал стихотворение авторства Евгения Долматовского… Необычное поздравление губернатора женщинам пришлось по душе», – пишет ИА «Версия».

Поздравление Олега Кожемяко было опубликовано в Инстаграме вечером 7 марта. А днем ранее видеопоздравление опубликовал амурский губернатор Василий Орлов. В нем он отказался от традиционных поздравлений. И прочитал то же самое стихотворение Евгения Долматовского.