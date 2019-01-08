Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 7

«Некрасивых женщин не бывает»: Кожемяко поздравил с 8 Марта так же, как Орлов

«Некрасивых женщин не бывает»: Кожемяко поздравил с 8 Марта так же, как Орлов
Фото: www.amur.info

С видеопоздравлением в Международный женский день через свой аккаунт в Инстаграме выступил бывший амурский губернатор, а ныне глава Приморья Олег Кожемяко. Вместо дежурных слов Олег Николаевич прочитал для женщин стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

Многие СМИ отметили это поздравление как оригинальное и нетривиальное. «Глава Приморья весьма оригинально поздравил всех представительниц прекрасной половины человечества с наступившим Международным женским днём», – сообщает «Восток–медиа». «Политик отказался от банальной речи и зачитал стихотворение авторства Евгения Долматовского… Необычное поздравление губернатора женщинам пришлось по душе», – пишет ИА «Версия».

Поздравление Олега Кожемяко было опубликовано в Инстаграме вечером 7 марта. А днем ранее видеопоздравление опубликовал амурский губернатор Василий Орлов. В нем он отказался от традиционных поздравлений. И прочитал то же самое стихотворение Евгения Долматовского.

Просмотров всего: 866

#губернатор #интернет #праздники

распечатать


Спорт 11

Амурский губернатор поздравил женщин стихами (видео)
Общество 2

Минкульт Приамурья разработал для амурчан «вязаные» открытки
Общество 6

Предприниматели могут обратиться к Василию Орлову с любой проблемой
Власть 14

Первые лица Приамурья поздравляют амурчан с Днем народного единства
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ДКВР

    ДКВР
    1 час назад

    Олег Николаевич прочитал для женщин стихотворение Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

    И накатил очередной стакан водки гггг

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Благо алкозаводы имеются.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Конкурс чтецов?

    А петь кожемяка будет?...

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Танцуют все!

  • svet_70_77

    svet_70_77
    39 минут назад

    Мужчины стоя, женщины до дна!

  • виталя1979

    виталя1979
    19 минут назад

    надо ему было продолжить фразу

  • vladislavabokatuev

    vladislavabokatuev
    1 минута назад

    вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь