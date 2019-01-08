На улицах Благовещенска женщинам раздали около семисот тюльпанов (фото)

Житель Благовещенска Игорь Меметов проводит эту акцию не первый год. В этом году на его призыв откликнулись цветочные магазины, которые передали ему 800 цветов. К благотворительной акции присоединились ученики Алексеевской гимназии и новые волонтеры, поскольку прежними силами такое количество цветов раздать трудно.

Акция началась еще в четверг, 7 марта. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в центр «Доброта» пригласили пожилых женщин, где им вручили тюльпаны и сладкие подарки, а школьники Алексеевской гимназии организовали для женщин небольшой концерт.

В праздничный день волонтеры с утра съездили в дома престарелых и также вручили цветы живущим там женщинам. Игорь Меметов рассказал, что они не удержались и по дороге начали дарить цветы, стоявшим на остановках женщинам.

Основная акция стартовала в центре города – в районе торговых центров на улице 50-летия Октября и Амурской. «Мы стартовали оттуда и медленно двинулись в сторону автовокзала. Потом пошли обратно, – рассказал Игорь Меметов. – Здесь нас было уже человек 20–25. Не только взрослые, но и ученики гимназии. Конечно, реакция ожидаемая: женщины были очень рады неожиданным подаркам, улыбались, радовались. И мужчины, с которыми они шли, тоже были довольны, благодарили».

Управились волонтеры примерно за полчаса. День 8 марта оказался прохладным. Во время акции температура была минус 3 градуса. Однако это было намного теплее, чем в 2018 году. Но тогда и цветов, и волонтеров было гораздо меньше, и акция прошла быстрее.