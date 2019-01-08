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сегодня, 16:31 0

В Благовещенске 8 марта водитель сбил женщину

В Благовещенске 8 марта водитель сбил женщину
Фото: ru.depositphotos.com

В пятницу, 8 марта, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Как сообщили в управлении ГИБДД, авария случилась в 11:50 в районе улицы Калинина, 52. Водитель автомобиля Honda Vezel совершил наезд на женщину 1954 года рождения.

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии женщина пострадала, пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас на месте работают полицейские, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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