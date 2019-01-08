Слабый снег, переменно облачно: прогноз погоды в Приамурье на 9 марта

В Амурской области в субботу, 9 марта, по прогнозам, ожидается нестабильная погода. Температура преимущественно ниже нуля градусов, переменная облачность и местами слабый снег.

По информации Амурского гидрометцентра подует западный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами в отдельных районах до 10-15 метров. Температура по северу – 20...25, по югу – до 10-15 градусов ниже нуля. Днём по северу будет от нуля до минус 5, на юге – от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске ночью облачно, слабый снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12 градусов ниже нуля, днем плюс 1...3.