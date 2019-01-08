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сегодня, 16:08 0

Благовещенец в магазине кричал, что может взорвать гранату

Благовещенец в магазине кричал, что может взорвать гранату
Фото: ru.depositphotos.com

В продовольственном магазине Благовещенска в районе КПП возник конфликт. Мужчина покупатель грубил, вел себя шумно. Заявлял, что он как бывший военный может взорвать гранату.

В полиции Благовещенска подтвердили, что в среду вечером, 6 мая, работники одного из магазинов вызвали сотрудников полиции в связи с конфликтом с покупателем. Стражи правопорядка выехали на место, установили личность мужчины, доставили в дежурную часть и опросили. Никаких опасных или запрещенных предметов у него не было.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что на кассе разгорелся конфликт между покупателем и сотрудницей. Причины его неизвестны, но мужчина начал шуметь, кричать. Говорил, что он бывший военный, умеет работать со взрывчаткой и может взорвать гранату.

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#происшествия #торговля

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