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сегодня, 15:30 0

Пособие по уходу за детьми-инвалидами вырастет почти вдвое

Пособие по уходу за детьми-инвалидами вырастет почти вдвое
Фото: www.amur.info

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, летом 2019 года увеличится размер пособий, выплачиваемых безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов. Выплаты увеличиваются с 5,5 тысячи рублей в месяц до 10 тысяч.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

На пособие могут претендовать те трудоспособные, но неработающие граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также за теми, кто является инвалидом с детства. В последний раз размер пособий этой категории граждан пересматривался в 2013 году.

О планах повысить выплаты в рамках пособия по уходу за ребенком-инвалидом Путин говорил во время послания Федеральному собранию в конце февраля, сообщает РБК.

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#российская власть #соцзащита

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