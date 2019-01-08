Бывший зампред амурского правительства возглавил СКК «Энергия»

Николай Севастьянов избран генеральным директором «РКК "Энергия"» решением внеочередного общего собрания акционеров корпорации. Более 10 лет назад Николай Николаевич занимал пост заместителя председателя правительства Амурской области.

Николай Севастьянов родился 30 апреля 1961 года в Челябинске. Окончил Московский физико-технический институт. С 1984 по 1993 годы работал специалистом НПО «Энергия» по разработке систем управления космических аппаратов. 1992–2005 годы – основатель и генеральный директор ОАО «Газком». 1995–2000 годы – заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» по автоматическим космическим системам. 2005–2007 годы – президент и генеральный конструктор РКК «Энергия».

В 2008 году Николай Севастьянов недолгое время занимал пост заместителя председателя правительства Амурской области. Он курировал вопросы строительства космодрома Восточный. Но в том же году его сменил на этой должности Андрей Донец.

В последующем, с 2008 по 2018 годы, Севастьянов был генеральным конструктором, руководителем головного конструкторского бюро АО «Газпром космические системы». В июне–сентябре 2018 года – и. о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса. Cентябрь 2018 — январь 2019 – и. о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш.

С 25 января 2019 года стал исполнять обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия». И в марте его избрали генеральным директором, сообщает «Роскосмос».