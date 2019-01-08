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сегодня, 13:44 9

В Свободном должников за ЖКУ будут лишать туалетов

В Свободном должников за ЖКУ будут лишать туалетов
Фото: gzt-sv.ru

С 20 марта должникам за жилищно-коммунальные расходы начнут отключать водоотведение. Неплательщики не смогут пользоваться туалетами. Причем отключение будет проводиться без проникновения в квартиры.

Об ограничительных мерах сообщила управляющая компания «Жилсервис УК». Их применят к жильцам многоквартирных домов Свободного, которые имеют долги за коммунальные услуги и техническое обслуживание.

С 20 марта 2019 года в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» управляйка начнет вводить ограничение водоотведение без проникновения в жилое помещение – путем установки заглушек.

Должникам предварительно направлены уведомления об этом. Для предотвращения ограничения водоотведения им необходимо в течение 20 дней с даты получения уведомления погасить имеющуюся задолженность в кассе управляющей компании, сообщает портал Gzt-sv.ru.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Там ливнёвки по всему городу, в виде лотков открытого типа, можно туда ходить, по весне всё смоет.

    Ну или к мэру в хоромы всем городом.

    Город президентского внимания.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    Во-первых - с какой суммы задолженность начинается заглушка? С 10 рублей или 100 тысяч? Почему нет конкретики? Во-вторых, ставить заглушек дороговато обходится для УК. Если много должников, заглушки будут "золотыми", да и их установка трудоемкий процесс. А кто-то из должников будет ходить в ведро и ночью выплюхивать на улицу с балкона. Заглушки- это не решение.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    В случае, если закрытое водоотведение причинит ущерб имуществу соседей этажом ниже, самодеятельность управляющих компаний подпадает под:

    УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества



    1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -

    наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    УК РФ Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения

    (введена Федеральным законом от 19.06.2001 N 83-ФЗ)



    1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, -

    наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Те же деяния, совершенные:

    а) группой лиц по предварительному сговору;

    б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    в) лицом с использованием своего служебного положения, -

    наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Так что управляющим компаниям нужно будет тысячу раз подумать, ведь физически преступное деяние будут совершать они, а не "отключаемый субъект", который впоследствии скажет что он не знал, что у него просто капал водопроводный кран.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Теперь в городе Свободном нужно будет в вести моду на широко полые шляпы и одноразовые плащи, как это было в Европе c XVI вплоть до VXIII веков если меня память не подводит,когда они в течении дня выливали дерьмо с окон на улицу. И теперь в СМИ будут говорить не только о ГПЗ, но и том как решает администрация города за....ца Свободного сваи насущие проблемы.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    Эт чей бред,новый?хата в центре дома,эт чего меня и сверху и снизу давить будут?одурели

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    Светослав Ильиных

    Во-первых - с какой суммы задолженность начинается заглушка? С 10 рублей или 100 тысяч? Почему нет конкретики? Во-вторых, ставить заглушек дороговато обходится для УК. Если много должников, заглушки будут "золотыми", да и их установка трудоемкий процесс. А кто-то из должников будет ходить в ведро и ночью выплюхивать на улицу с балкона. Заглушки- это не решение.



    Согласен. Дешевле чопики в анус забивать, чтобы не срали.



  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    YRKAGRA

    Эт чей бред,новый?хата в центре дома,эт чего меня и сверху и снизу давить будут?одурели



    Противогаз тебе в помощь...



  • Аня2828

    Аня2828
    43 минуты назад

    это дибилизм там в свободном закончится когданибудь, был один вор, потом второй вор, теперь бывший воин тупоголовый(((

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Аня2828

    это дибилизм там в свободном закончится когданибудь, был один вор, потом второй вор, теперь бывший воин тупоголовый(((



    Новопассит тебе в помощь...



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