В Свободном должников за ЖКУ будут лишать туалетов

С 20 марта должникам за жилищно-коммунальные расходы начнут отключать водоотведение. Неплательщики не смогут пользоваться туалетами. Причем отключение будет проводиться без проникновения в квартиры.

Об ограничительных мерах сообщила управляющая компания «Жилсервис УК». Их применят к жильцам многоквартирных домов Свободного, которые имеют долги за коммунальные услуги и техническое обслуживание.

С 20 марта 2019 года в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» управляйка начнет вводить ограничение водоотведение без проникновения в жилое помещение – путем установки заглушек.

Должникам предварительно направлены уведомления об этом. Для предотвращения ограничения водоотведения им необходимо в течение 20 дней с даты получения уведомления погасить имеющуюся задолженность в кассе управляющей компании, сообщает портал Gzt-sv.ru.