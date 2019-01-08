В России разработано приложение для конспектирования лекций

Приложение Everytale, переводящее устную речь учителя в текст, разработали российские ученые. Оно создано для слабослышащих или слабовидящих школьников. Это приложение пригодится и для тех учащихся, кто по каким-либо причинам не может присутствовать на уроке.

«Мобильное приложение поможет ученикам узнать всё то, о чем говорили на занятии: на экране смартфона есть полный конспект. Помимо этого, благодаря сервису конспекты уроков теперь будут храниться не только в тетрадках, но и в электронном формате», – сообщил разработчик мобильного приложения.

Перевод устной речи в текстовой формат занимает не больше секунды. База записей хранится в облачном хранилище. В нем ученики могут найти и повторить надиктованный конспект. Кроме того, с помощью этого сервиса можно организовать трансляцию урока в учебном заведении в режиме реального времени. Приложением предусмотрена и обратная связь — школьники могут задать вопрос преподавателю в чате. Сообщается, что текст урока можно перевести на любой иностранный язык. Интерфейс приложения доступен на русском и английском языках, сообщает ИА «Регнум».