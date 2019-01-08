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8марта
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сегодня, 11:20 2

Губернатор Приамурья спел под гитару для женщин в честь 8 Марта

Губернатор Приамурья спел под гитару для женщин в честь 8 Марта
Фото: www.amur.info

Губернатор Амурской области после того, как официально, при галстуке, прочитал стихи Евгения Долматовского накануне Международного женского дня, в более неформальной обстановке спел под гитару песню, посвятив ее женщинам Приамурья.

Лирическое поздравление в пятницу, 8 марта, Василий Орлов опубликовал на своей странице в Инстаграме.

«Всем нашим любимым, нежным, верным посвящается! С праздником вас, дорогие наши, прекрасные женщины! Не судите строго, давно не брал гитару в руки», – написал Василий Александрович под видео.

На этот раз губернатор исполнил песню также на стихи Евгения Долматовского «Моя любимая». Музыку для песни написал Матвей Блантер.

Раньше Василий Орлов уже получил известность, как исполнитель песен под гитару. Еще будучи министром экономического развития областного правительства, он несколько раз публиковал на своей странице в соцсетях видео, где исполнял лирические песни. Во многом благодаря этому в 2016 году он вошел в десятку чиновников России, «которым не чуждо чувство прекрасного».

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#губернатор #праздники

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Комментарии
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  • Rusantik

    Rusantik
    10 минут назад

    Хорошо поет!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 минуты назад

    Вася КРАСАВЧИК! Выведешь наше болото из депрессии и давай на президенство! Аплодисменты от меня!

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