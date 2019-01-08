Губернатор Приамурья спел под гитару для женщин в честь 8 Марта

Лирическое поздравление в пятницу, 8 марта, Василий Орлов опубликовал на своей странице в Инстаграме.

«Всем нашим любимым, нежным, верным посвящается! С праздником вас, дорогие наши, прекрасные женщины! Не судите строго, давно не брал гитару в руки», – написал Василий Александрович под видео.

На этот раз губернатор исполнил песню также на стихи Евгения Долматовского «Моя любимая». Музыку для песни написал Матвей Блантер.

Раньше Василий Орлов уже получил известность, как исполнитель песен под гитару. Еще будучи министром экономического развития областного правительства, он несколько раз публиковал на своей странице в соцсетях видео, где исполнял лирические песни. Во многом благодаря этому в 2016 году он вошел в десятку чиновников России, «которым не чуждо чувство прекрасного».