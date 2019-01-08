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сегодня, 10:35 0

В Благовещенске продают колбасу из крокодила и мясо страуса

В Благовещенске продают колбасу из крокодила и мясо страуса
Фото: www.amur.info

В благовещенском супермаркете появился отдел, в котором продаются экзотические продукты: колбаса из крокодила, сушеное мясо страуса, а также салями из глухаря, паштет из оленя. На прилавке имеется большое количество мяса северной дичи.

О необычном мясном прилавке в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили благовещенцы. «Регулярно ходим сюда, но раньше таких странных продуктов не видели», – рассказала покупательница Наталья.

Цены на товары здесь разные. Если паштет из оленины можно купить за приемлемые 119 рублей за 250 граммов, то 230 граммов крокодильей колбасы стоят более 700 рублей. Неожиданное сочетание «медведь с коньяком» обойдется покупателю уже почти за тысячу рублей. Другая колбаса с загадочным названием «Марал в огне» стоит почти вдвое дешевле.

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#животные #торговля

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