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сегодня, 10:07 10

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Фото: ru.depositphotos.com

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это рекордный показатель за всю новейшую историю России.

Запасы золота в феврале выросли на 2,4 %. Их доля в золотовалютном резерве также увеличилась — с 18,8 % до 19 %. Вырос и общий объем запасов — на 1,4 % до 482,8 миллиарда долларов.

Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния, который учитывается в составе ЗВР.

В 2018 году золотые запасы России также увеличились, в том числе за счет сокращения вложений в доллары — самый большой отток наблюдался весной.

ЗВР управляются Центробанком и формируются за счет избыточного поступления в страну иностранной валюты, заработанной экспортерами. В случае дефицита платежного баланса они используются для его покрытия: импортеры могут купить недостающую для своих нужд валюту у ЦБ, сообщает «Лента.ру».

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    это всё выжатые из народа деньги

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    ЗВР управляются Центробанком



    Золотовалютные резервы являются государственной собственностью, но распоряжается ими может только юридическое лицо – Центробанк РФ, который не отвечает по обязательствам и не подчиняется правительству Российской Федерации.

    Кому подчиняется ЦБ или почему рубль не принадлежит России ...

    https://dimchenir.livejournal.com/2250.html

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Я уже писал на другой ветке, повторю.

    Золотоволютный запас нуже очевидно для того, что бы потом опять безуспешно всей страной искать золото партии.

    Готовят себе запас , что бы было с чем драпать.

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.Я уже писал на другой ветке, повторю.

    Золотоволютный запас нуже очевидно для того, что бы потом опять безуспешно всей страной искать золото партии.

    Готовят себе запас , что бы было с чем драпать.


    Мы их найдем. Не успеют золотом воспользоваться. Они пожалеют, что на свет родились. Все и всем припомним, падлам.

  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    власть ведёт себя как оккупант по отношению к народу

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    За Родину, за путина

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Я уже писал на другой ветке, повторю.

    Золотоволютный запас нуже очевидно для того, что бы потом опять безуспешно всей страной искать золото партии.

    Готовят себе запас , что бы было с чем драпать.



    Мы их найдем. Не успеют золотом воспользоваться. Они пожалеют, что на свет родились. Все и всем припомним, падлам.


    Быстрее нас их найдут и оберут догола те к кому они бежать собрались.

    Где они большей частью хранят уварованное у народа и страны?

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    долой Единую Россию-партию оккупантов

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    31 минута назад

    Серветтдолой Единую Россию-партию оккупантов


    А то другие прямо партии отличаются

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Просто население ни пенсионных, ни золотых накоплений не чувствует. И мало кто может сказать: жыть стало лучше, жыть стало веселей.

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    И, да. Это точно не фейковая новость?

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