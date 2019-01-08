Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это рекордный показатель за всю новейшую историю России.

Запасы золота в феврале выросли на 2,4 %. Их доля в золотовалютном резерве также увеличилась — с 18,8 % до 19 %. Вырос и общий объем запасов — на 1,4 % до 482,8 миллиарда долларов.

Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния, который учитывается в составе ЗВР.

В 2018 году золотые запасы России также увеличились, в том числе за счет сокращения вложений в доллары — самый большой отток наблюдался весной.

ЗВР управляются Центробанком и формируются за счет избыточного поступления в страну иностранной валюты, заработанной экспортерами. В случае дефицита платежного баланса они используются для его покрытия: импортеры могут купить недостающую для своих нужд валюту у ЦБ, сообщает «Лента.ру».