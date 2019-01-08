Амурская сеть кофеен получила спецприз на всероссийском конкурсе

Благовещенская сеть кофеен приняла участие в финале всероссийской премии «Бизнес-Успех», который прошел в Москве. Амурская компания завоевала специальный приз от оргкомитета и получила хрустальный домкрат.

На всероссийской премии «Бизнес-Успех» представили около 21 тысячи заявок в разных номинациях, среди которых было немало представителей Дальнего Востока и Амурской области. Финал проходил 6 марта в гостинице «Украина». Здесь участники представили свои бизнес-проекты. Для них провели круглые столы на тему развития малого и среднего предпринимательства и современных тенденций экономики.

На церемонии награждения организаторы вручили спецприз от оргкомитета благовещенской компании, представляющей сеть кофеен. Руководитель компании Владимир Михеев получил символ премии – хрустальный домкрат – и специальный сертификат на обучение в школе бизнеса «Синергия».

«Скажу честно, это было очень неожиданно, так как было много достойных проектов, в том числе и из Амурской области. Представители Амурской области достойно выступили в своих номинациях, и мы сильно сдружились», – написал после финала у себя в инстаграм-аккаунте Владимир Михеев.