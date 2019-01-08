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сегодня, 09:20 3

Амурская сеть кофеен получила спецприз на всероссийском конкурсе

Амурская сеть кофеен получила спецприз на всероссийском конкурсе
Фото: www.instagram.com/vovamihey/

Благовещенская сеть кофеен приняла участие в финале всероссийской премии «Бизнес-Успех», который прошел в Москве. Амурская компания завоевала специальный приз от оргкомитета и получила хрустальный домкрат.

На всероссийской премии «Бизнес-Успех» представили около 21 тысячи заявок в разных номинациях, среди которых было немало представителей Дальнего Востока и Амурской области. Финал проходил 6 марта в гостинице «Украина». Здесь участники представили свои бизнес-проекты. Для них провели круглые столы на тему развития малого и среднего предпринимательства и современных тенденций экономики.

На церемонии награждения организаторы вручили спецприз от оргкомитета благовещенской компании, представляющей сеть кофеен. Руководитель компании Владимир Михеев получил символ премии – хрустальный домкрат – и специальный сертификат на обучение в школе бизнеса «Синергия».

«Скажу честно, это было очень неожиданно, так как было много достойных проектов, в том числе и из Амурской области. Представители Амурской области достойно выступили в своих номинациях, и мы сильно сдружились», – написал после финала у себя в инстаграм-аккаунте Владимир Михеев.

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#конкурсы #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы!

  • V.M.

    V.M.
    36 минут назад

    А и правда - молодцы. Поздравляю.

    Я -кофеман, и у нас в городе замечательные кофейни. К вам приятно заходить.

    Удачи вам и дальше.

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    26 минут назад

    Кругом одни каратисты. Во всех дырах. Знатно намутили в 2000-е.

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