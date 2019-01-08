Гороскоп на 8 марта: Козероги болтливы, а Львы будут резкими

Восход Солнца: 06:59

Заход Солнца: 18:22

Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня – тот самый день, когда инициатива Овнов может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых представитель этого знака совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!».

Телец. Эта пятница дает возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми.

Близнецы. Сегодня Близнецам придется считаться с чужими запросами. Стоит почаще советоваться с партнерами и друзьями, говорить с детьми.

Рак. Этот праздничный весенний день несет в себе массу положительных эмоций. Не зацикливайтесь на себе и своих проблемах. Взгляните на мир шире.

Читайте также

Гороскоп на неделю 4 – 10 марта: Скорпионам не стоит замыкаться в себе, а Козероги энергичны

Лев. Сегодня Лев будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими.

Дева. Возможны внутренние противоречия. Не выясняйте отношений с членами семьи, держите себя в руках, тем более, на дворе такой замечательный праздник

Весы. День принесет много неожиданных событий, удивительных и странных. Не исключены перемены в жизни. Начаться они могут с пустяка, но сделав первый шаг в новом направлении, вы уже не захотите останавливаться.

Скорпион. Звезды советуют Скорпионам отказаться сегодня от работы и провести время с семьей. 8 марта - особенный день. Поздравьте всех близких женщин и отдыхайте от рабочей суеты.

Читайте также

Гороскоп на март 2019 года: Рыбы займутся карьерой, а Девам стоит быть скромнее

Стрелец. Берегите нервную систему от стрессовых ситуаций, а если понадобится, воспользуйтесь помощью профессионального врача-психолога. День достаточно сложный в эмоциональном плане и будет, скорее всего, богат на непредвиденные ситуации.

Козерог. В сторону Козерога будут смотреть косо не только недоброжелатели, но и начальство. И все из-за вашей чрезмерной болтливости.

Водолей. Сейчас Вы сами будете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого возможны обиды и упреки со стороны окружающих.

Рыбы. Вас будет по-доброму подгонять с работой шеф. Иногда вам нужен такой контроль, поэтому не обижайтесь. Дальнее путешествие сложится по высшему классу, если вы давно о нем мечтали.

Астролог: Вальдемар Небоходцев