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В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)

В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)
Фото: www.amur.info

Обновлено: 20:22

В четверг вечером, 7 марта, в Благовещенске произошло смертельное ДТП. В районе улиц Зейской и Комсомольской водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который от полученных травм скончался. В полиции подтвердили информацию о смерти пешехода.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, по предварительной информации, происшествие случилось в 19:05 в районе дома 261 по улице Зейской. Водитель Toyota Caldina совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: программа "Сканер"

По информации очевидцев, погибший не переходил улицу, а уже лежал на проезжей части. По их сведениям иномарка переехала его. Водитель остановился, припарковался, вызвал полицию и остался ждать на месте, немного в стороне. Правда, когда полицейские приехали, он к ним не вышел. Стражи правопорядка сами выявили машину по следам и повреждениям. Мужчина не выходил из салона, потому что, по мнению очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Просмотров всего: 1793

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • v77

    v77
    38 минут назад

    Странная история.

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