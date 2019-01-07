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сегодня, 19:34 0

В Хабаровске ввели противопожарный режим

В Хабаровске ввели противопожарный режим
Фото: www.amur.info

В четверг, 7 марта, в Хабаровске ввели противопожарный режим. В качестве превентивных мер принято решение скосить весь сухостой вдоль дорог и возле предприятий. Также на праздники в краевой столице ожидают задымление из-за пожаров в Еврейской автономной области.

В середине прошлой недели из-за палов сухой травы на острове Большой Уссурийский, в ЕАО, а также в соседнем Китае Хабаровск заволокло дымом. Из-за малоснежной зимы ситуация может повториться.

«Постановлением мэра Хабаровска на территории города вводится противопожарный режим. На загородных территориях и в лесу будет действовать запрет на разведение костров. Дачникам объявят табу на сжигание травы. Нарушителям режима грозит крупный штраф»,– сообщает «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на начальника городского управления по делам ГО и ЧС Андрея Акимова.

Кроме того, в ближайшие двое суток возможно задымление в Хабаровске и южных районах края из-за пожаров в Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости. На прошлой неделе южные районы Хабаровского края и город Хабаровск были окутаны дымом из-за сельхозпалов в Китае. В сторону российской границы дым принес юго-западный ветер. Затем направление ветра изменилось, и дым рассеялся.

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#Дальний Восток #пожары

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