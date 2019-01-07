В амурском минздраве намерены прекратить распространение ВИЧ-инфекции

На сайте амурского правительства опубликовали проект межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Предполагается, что программа будет рассчитана на 2019–2021 годы. Ее цель – прекращение распространения вируса на территориях повышенного риска заражения. С момента регистрации заболевания (1995 год) в регионе выявили более 1 160 случаев ВИЧ-инфекции.

По данным областного минздрава, в Приамурье ежегодно увеличивается количество населения, обследованного на ВИЧ-инфекцию, и количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию.

Прирост уровня заболеваемости зарегистрирован в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Шимановске и в 7 районах области. В число территорий «повышенного риска» вошли Белогорский, Свободненский, Зейский, Магдагачинский, Серышевский, Сковородинский и Тындинский районы.

«Территории повышенного риска – это территории с активно текущим эпидемическим процессом, наличием очагов свежих заражений», – поясняют медики.

87 % инфицированных в Амурской области заражаются половым путем и 13 % – при внутривенном употреблении наркотиков.

В проекте программы сказано, что на диспансерном учете в течение 2017 года состояло 532 ВИЧ-инфицированных пациента, за 11 месяцев 2018 года – 590 пациентов. В 2017 году всего антиретровирусную терапию получало 232 человека, за 11 месяцев 2018 года – 372 человека.

В проекте паспорта программы перечислены ее основные мероприятия. В частности, планируется регулярно проводить анализ эпидемиологической ситуации в районах области, обследовать население вне больничных учреждений, в мобильных пунктах. К обследованию предполагается привлечь социально ориентированные некоммерческие организации.

Ожидается, что в регионе будут проходить выездные консультации, амурчан намерены призывать к добровольному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Медики будут проводить диагностику среди осужденных.

Освобождающимся из колоний планируется рассказывать о медицинских организациях, где люди смогут получить лечение. Также среди мероприятий – публикация памяток и буклетов об учреждениях социального обслуживания, где нуждающиеся с ВИЧ -инфекцией смогут получить социальную помощь.

Чтобы проводить совместную работу министерство социальной защиты и министерство здравоохранения Амурской области намерены заключить соглашения о взаимодействии.