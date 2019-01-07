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сегодня, 18:33 11

В амурском минздраве намерены прекратить распространение ВИЧ-инфекции

В амурском минздраве намерены прекратить распространение ВИЧ-инфекции
Фото: ru.depositphotos.com

На сайте амурского правительства опубликовали проект межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Предполагается, что программа будет рассчитана на 2019–2021 годы. Ее цель – прекращение распространения вируса на территориях повышенного риска заражения. С момента регистрации заболевания (1995 год) в регионе выявили более 1 160 случаев ВИЧ-инфекции.

По данным областного минздрава, в Приамурье ежегодно увеличивается количество населения, обследованного на ВИЧ-инфекцию, и количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию.

Прирост уровня заболеваемости зарегистрирован в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Шимановске и в 7 районах области. В число территорий «повышенного риска» вошли Белогорский, Свободненский, Зейский, Магдагачинский, Серышевский, Сковородинский и Тындинский районы.

«Территории повышенного риска – это территории с активно текущим эпидемическим процессом, наличием очагов свежих заражений», – поясняют медики.

87 % инфицированных в Амурской области заражаются половым путем и 13 % – при внутривенном употреблении наркотиков.

В проекте программы сказано, что на диспансерном учете в течение 2017 года состояло 532 ВИЧ-инфицированных пациента, за 11 месяцев 2018 года – 590 пациентов. В 2017 году всего антиретровирусную терапию получало 232 человека, за 11 месяцев 2018 года – 372 человека.

В проекте паспорта программы перечислены ее основные мероприятия. В частности, планируется регулярно проводить анализ эпидемиологической ситуации в районах области, обследовать население вне больничных учреждений, в мобильных пунктах. К обследованию предполагается привлечь социально ориентированные некоммерческие организации.

Ожидается, что в регионе будут проходить выездные консультации, амурчан намерены призывать к добровольному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Медики будут проводить диагностику среди осужденных.

Освобождающимся из колоний планируется рассказывать о медицинских организациях, где люди смогут получить лечение. Также среди мероприятий – публикация памяток и буклетов об учреждениях социального обслуживания, где нуждающиеся с ВИЧ -инфекцией смогут получить социальную помощь.

Чтобы проводить совместную работу министерство социальной защиты и министерство здравоохранения Амурской области намерены заключить соглашения о взаимодействии.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Ха-ха.... Минздрав в силах только подтасовать статистику...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ТОРы заработали.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Ой, ну такие креативные топик-стартеры на АмурИнфо!

    Так и вижу, читая анонс, - чиновники Минздрава во главе с министром,

    отказываются от беспорядочных половых связей без применения

    презервативов и от использования одного шприца на всех...

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    Свободный стерилизовать будут?))))

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    Свободный сейчас станет рассадником всяческих инфекций- вся Средняя Азия здесь: ВИЧ, сифилис, полиомиелит, КОРЬ, и т.д. Кстати, корь уже полыхает в Свободном среди трудовых мигрантов, но власти почему-то молчат

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Минздрав, прекратите уже распространять! )

  • evgenii-456

    evgenii-456
    24 минуты назад

    а может напалмом дезинфицировать?

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Врач: Власти Башкирии обманули полторы сотни медиков с миллионом по программе «Земский доктор».

    У властей Башкирии нет средств на выплату медикам обещанного 1 млн рублей за переезд на село по программе «Земский доктор», сообщил Шаймурат Кутлиахметов, стоматолог-хирург Ермолаевской поликлиники Куюргазинского района, который сам уже пять лет ждет денег.

    Как рассказал врач порталу ProUfu.ru, в 2014 году он подал заявку по программе «Земский доктор», но до сих пор не получил обещанных выплат.

    «В Минздраве Башкирии сначала пояснили, что финансов в бюджете нет, обещанный миллион будут выплачивать поэтапно. Так, с их слов, выдали деньги только 50 участникам. В том же 2014 году со мной приехала в Ермолаево и акушер-гинеколог Юлия Мирасова. Ей тоже в Минздраве сразу сказали, что квоты на этот год распределены, обещали в следующем. Но ни в следующем, ни после денег мы не получили. Мы продолжаем работать, добиваемся положенных выплат вот уже пять лет», — сообщил медик.

    По подсчетам Кутлиахметов, который общается по этой теме с коллегами в республике, не получили обещанный миллион еще 150 участников программы «Земский доктор».

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    evgenii-456

    а может напалмом дезинфицировать?



    Эффективных менеджеров и министров, которые харчуются на завозе гастарбайтеров?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    4 минуты назад

    vertex

    evgenii-456

    а может напалмом дезинфицировать?



    Эффективных менеджеров и министров, которые харчуются на завозе гастарбайтеров?



    этих только Иосиф Виссарионович вылечить сможет

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