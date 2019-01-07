Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

В третьем, окончательном чтении в Госдуме принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Документ поддержали 322 депутата (71,6 %), против проголосовали 78 (17,3 %), воздержавшихся не было.

В соответствии с принятым законом, под фейковыми новостями в тексте закона понимается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу безопасности. Другими словами, это информация, которая под видом достоверных сообщений «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Определять достоверность информации будет прокуратура. Если прокуратура установит, что в сообщении есть недостоверные данные, она обращается в Роскомнадзор, а тот – к конкретному интернет-СМИ. Издание после этого должно «незамедлительно» удалить материал, в противном случае доступ к нему блокируется.

На новостные агрегаторы закон не распространяется.

Закон также предусматривает штрафы. За первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение — до 300 тысяч и до 1 миллиона. Если фейки привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка — до 400 тысяч и 1,5 миллиона рублей.

Одновременно депутаты одобрили законопроект о наказании за оскорбление органов власти в интернете. Блокировать страницы с такой информацией будет Роскомнадзор. Федеральное агентство должно за сутки уведомить о блокировке, дав возможность удалить сообщение самостоятельно. Ко второму чтению, которое состоялось накануне, размер штрафа увеличился до 300 тысяч рублей, сообщает РБК.

«Фейком может быть любая версия любых общественно значимых событий, – считает директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Трагедия в Магнитогорске, где, кроме версии о взрыве газа, СМИ сообщали про версию теракта, была использована в качестве мотивации для принятия данного закона. Версии могут быть признаны фейком».

В законодательных определениях Галину Арапову больше всего смущает формулировка «информация, создающая угрозу». «Будет ли причинён этот вред, совершенно непонятно, – говорит Арапова. – Нет необходимости, чтобы события наступили. Люди, которые будут принимать решения о блокировках, будут сами оценивать ситуацию. По сути дела, вводится цензура». Этот комментарий размещен на сайте «Фонтанка.ру».