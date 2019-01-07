Пожилых амурчанок поздравили с 8 Марта

В Благовещенске поздравили с наступающим праздником пожилых амурчанок. Им подарили цветы и сладкие подарки. Благотворительную акцию организовал волонтер Игорь Меметов вместе с центром соцобслуживания населения «Доброта» и учениками Алексеевской гимназии.

В канун Международного женского дня желтые тюльпаны получили пожилые амурчанки. Их пригласили в центр «Доброта», чтобы показать концерт и вручить подарки. В актовом зале собрались те, кто входит в Союз ветеранов и находится под опекой социальных работников. «Ходим на концерты, дома собираемся. Недавно ходили на концерт, там нам дарили при входе конфеты», – рассказывает жительница Благовещенска Мария Пенегина.

Конфеты, цветы и открытки получили около 200 женщин. Праздник в «Доброте» проводили два дня. На него съехались пожилые женщины из районов Амурской области. «Получила огромное впечатление. Организация здесь хорошая. Тюльпаны подарили, конфеты. В общем, мне все очень понравилось», – говорит жительница села Тамбовка Наталья Полчева. Концерт прошел с участием учеников Алексеевской гимназии. Для пожилых амурчанок они приготовили вокальные и танцевальные номера.

В «Доброте» рассказали, что те, кто по состоянию здоровья не смог прийти на концерт, не останется без подарка. Его принесут на дом социальные работники. Праздник женщинам организовал волонтер Игорь Меметов. На свои деньги он купил конфет и привлек спонсоров, которые обеспечили цветами. Всего их раздали почти 200 штук. Подобную акцию волонтер проводит третий год подряд.

«Мы часто забываем пожилых людей и в основном обращаем внимание на детей из детских домов. Пенсионерам требуется не меньше внимания, чем ребенку. Поэтому я готов помогать бабушкам и какому-то ребенку», – объясняет волонтер Игорь Меметов.

В Международный женский день волонтеры продолжат поздравлять амурчанок. Добровольцы подарят цветы пенсионерам и в доме престарелых. А на улицах Благовещенска волонтеры раздадут цветы женщинам, чтобы порадовать их в праздничный день. Для амурчанок приготовили почти 700 тюльпанов.