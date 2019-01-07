Благовещенские зрители услышали, «О чем говорят мужчины» (видео)

О чем говорят мужчины, выясняли в Амурской областной филармонии. Накануне праздника 8 Марта говорить мужчины могут, конечно, о женщинах. Концерт, посвященный Международному женскому дню, традиционно проходит в зале филармонии с аншлагом.

Два вечера подряд для зрителей поют солисты филармонии и выступают хореографические коллективы. Амур.инфо предлагает читателям фрагменты концерта.

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Елена Котейко