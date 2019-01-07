Масленица, «Железный человек», вольная борьба: выходные в Благовещенске

В предстоящие три выходных дня – 8, 9 и 10 марта – благовещенцев ждут различные спортивные и культурные мероприятия. В городе проводят Масленицу. Будет организовано зимнее троеборье – «Железный человек». Состоится открытое первенство Благовещенска по вольной борьбе «Кубок содружества». Амур.инфо рассказывает, чем занять себя в эти выходные.

Пятница, 8 марта

В большом зале ОКЦ покажут детективную комедию по мотивам фильма «Ищите женщину». Она называется «Миссис Алиса ведет следствие». Начало в 17:00.

Театр драмы в 18:30 приглашает на премьерную комедию в двух действиях «Тётки».

Суббота, 9 марта

В Grand Arena Ostrova состоится открытый чемпионат России по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге WPA/AWPA, народному жиму и жиму в soft-экипировке WPC/AWPC. Вход свободный. Начало в 09.00

Театр кукол покажет спектакль «Золотой цыплёнок». Начало в 11:00. А перед спектаклем для зрителей организуют театрализованное представление «Широкая Масленица».

В 11:00 начнется открытое первенство города Благовещенска по скалолазанию памяти Шерстнева и Крашенининой. Соревнования пройдут в спортзале школы № 15.

В Благовещенске состоится открытое первенство города по вольной борьбе «Кубок содружества» среди юношей и девушек. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юность» и соберут более 250 спортсменов из Амурской области, Якутии, Приморского края, Хабаровска и Биробиджана. Зрителей и болельщиков приглашают на парад открытия соревнований 9 марта в 12:00.

В этом году традиционное для Благовещенска зимнее троеборье – «Железный человек» пройдет в пятнадцатый раз. Соревнования состоятся на реке Зее (улица Амурская,1). Открытие турнира состоится 9 марта в 12:30. Зимнее троеборье включает в себя заплыв в холодной воде, бег на определенную дистанцию и поднятие гири.

В 14:00 жителей Благовещенска приглашает городской конноспортивный клуб «Аллюр» на проводы Масленицы.

Также в 14:00 в парке Дружбы пройдет мероприятие «Собирайся, народ, Масленица идет!» В программе театрализованное представление, игры, хороводы, забавы.

В малом зале ОКЦ покажут спектакль «Приключения Аладдина». Начало в 16:00.

Краеведческий музей организует благотворительный концерт группы «Татьяна», посвящённый Международному женскому дню 8 марта. Он называется «Весеннее настроение». Начало в 16:00.

В театре драмы можно будет посмотреть премьерную комедию в двух действиях «Тётки». Начало в 18:00.

Воскресенье, 10 марта

Театр кукол приглашает на спектакль «По-щучьему велению». Начало в 11:00. Перед спектаклем зрителям покажут театрализованное представление «Широкая Масленица».

На Чигиринском водохранилище пройдет третий этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту. Начало в 11:00.

На площади Ленина пройдет народное гулянье, которое откроется конкурсом масленичных поездов. Программа праздничных мероприятий рассчитана на несколько часов – с 12:00 до 14:30. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Продолжится зимнее троеборье «Железный человек». Начало в 12:00.

В ДК профсоюзов состоится открытый турнир Благовещенска «Весенний вальс-2019». Более 200 танцоров из Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, Свободного и Белогорска примут участие в соревнованиях. Мероприятие пройдет в 10:30, 13:00, 16:00.

Театр драмы покажет комедию в двух действиях «Тётки». Начало в 18:00.

В 12:00 в спорткомплексе «Юность» начнется открытое первенство Благовещенска по вольной борьбе «Кубок содружества» среди юношей и девушек. Соревнования соберут более 250 спортсменов из Амурской области, Якутии, Приморского края, Хабаровска и Биробиджана.

Расписание киносеансов и трейлеры к ним можно найти на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».