В Зее обнаружили тысячи консервов непонятного происхождения

В городе Зея были обнаружены сомнительные рыбные консервы. Согласно информации на этикетках, изготовитель продукции – ООО «Персей» из Сахалинской области. Однако это предприятие уже три года как банкрот и никакую продукцию не выпускало.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области, по решению суда рыбные консервы «Сайра тихоокеанская с добавлением масла» в количестве 13 381 банки и «Горбуша натуральная» в количестве 2 592 банок были конфискованы. Продавца привлекли к административной ответственности.

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Александр Авдеев