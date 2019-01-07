В Благовещенске перед 8 Марта чествовали мам и новорожденных

В четверг, 7 марта, в Благовещенске поздравили женщин, которые стали мамами накануне Международного женского дня. 24 амурчанкам вручили памятные знаки «Рожденный в Приамурье», письма от губернатора и наборы для новорожденных. Мам чествовали в городском роддоме и перинатальном центре.

«Елена, мы вручаем вам памятный знак – "Рожденный в Приамурье". Помните, что родина вашего малыша – именно в Приамурье», – напутствовала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

«Очень понравилось! В первый раз просто попала на поздравление, и очень понравилось. Тем более что у нас первый ребенок зимний, потом осенний, летний и вот теперь у нас весенний», – улыбается Елена Маленьких, мама новорожденной Вероники.

«Душевно, приятно и просто замечательно, когда идешь домой с дочерью, – говорит о поздравлении Татьяна Емельянова, мама Алисы. – Когда мы обсуждали с супругом выбор имени дочери, единодушно нам легло на сердце имя Алиса, Лиса. Мы смотрели, как ласково можно назвать дочь, и это нас очень воодушевило».

Всего за два месяца текущего года в Приамурье родилось 1 280 малышей. Третий год подряд акцию «С заботой о будущем» организует областное управление ЗАГСа. Начальник управления Наталья Томилова отметила, что в последнее время детей стали чаще называть исконно русскими именами – например, Мария или Татьяна. Именем Марта в последний раз в Амурской области назвали девочку, родившуюся в 2017 году.