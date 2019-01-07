После гибели малыша в Белогорске посыпались сообщения о подозрительных семьях

За сутки «Народная опека» Белогорска собрала в группе мессенджера WhatsApp 250 участников, сообщает «ТВС Медиа». Она была создана для приема сообщений об опасениях и фактах семейного неблагополучия в отношении детей города. Как рассказал администратор группы, участники активно включились в начало общественного реагирования.

«Как будет развиваться дальше, покажет время. Но уже сейчас видно, что белогорцы не равнодушны и готовы помогать органам системы профилактики, – отметил администратор. – Поступило несколько сообщений, правда, в директ, о семьях, которые вызывают опасения. В одной истории фигурируют отец-инвалид, сожительница и годовалый ребенок, которого редко видят на улице, но по ночам слышен плач и громкие удары от предметов. Соседи переживают, сообщили. Информация направлена в органы системы профилактики. Есть данные о детях, проживающих вместе с родителями на заброшенной авторемонтной базе. Завели свой учет. Специалисты проедут и посмотрят, что там. Выявлены также и "соседско-семейные разборки", когда сообщили о неблагополучии, а по факту все нормально – семья была крайне удивлена и быстро вычислила "доброжелателей"».

«Народная опека» успела принять и несколько решений. Касаются они завершения акции «Берегите детей». Она стартовала 6 марта у площади 30-летия Победы, в день похорон погибшего от побоев мальчика. Белогорцы несут к месту акции, направленной на привлечение общественного внимания к защите детей от жестокости, цветы и игрушки.

«Большинством мнений решено, что завершится акция в понедельник, 11 марта. Цветы и игрушки общественники отвезут [на могилу ребенка]», – добавил админ.

Кроме этого, общественность сможет поучаствовать в рейдах, проводимых органами профилактики по неблагополучным семьям, сообщает пресс-служба главы Белогорска.