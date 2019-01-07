Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 2

После гибели малыша в Белогорске посыпались сообщения о подозрительных семьях

После гибели малыша в Белогорске посыпались сообщения о подозрительных семьях
Фото: ru.depositphotos.com

Жители Белогорска начали сообщать о неблагополучных семьях через открытую группу «Народная опека» в мессенджере WhatsApp. Она была создана после шокирующего случая с гибелью годовалого малыша от побоев.

За сутки «Народная опека» Белогорска собрала в группе мессенджера WhatsApp 250 участников, сообщает «ТВС Медиа». Она была создана для приема сообщений об опасениях и фактах семейного неблагополучия в отношении детей города. Как рассказал администратор группы, участники активно включились в начало общественного реагирования.

«Как будет развиваться дальше, покажет время. Но уже сейчас видно, что белогорцы не равнодушны и готовы помогать органам системы профилактики, – отметил администратор. – Поступило несколько сообщений, правда, в директ, о семьях, которые вызывают опасения. В одной истории фигурируют отец-инвалид, сожительница и годовалый ребенок, которого редко видят на улице, но по ночам слышен плач и громкие удары от предметов. Соседи переживают, сообщили. Информация направлена в органы системы профилактики. Есть данные о детях, проживающих вместе с родителями на заброшенной авторемонтной базе. Завели свой учет. Специалисты проедут и посмотрят, что там. Выявлены также и "соседско-семейные разборки", когда сообщили о неблагополучии, а по факту все нормально – семья была крайне удивлена и быстро вычислила "доброжелателей"».

«Народная опека» успела принять и несколько решений. Касаются они завершения акции «Берегите детей». Она стартовала 6 марта у площади 30-летия Победы, в день похорон погибшего от побоев мальчика. Белогорцы несут к месту акции, направленной на привлечение общественного внимания к защите детей от жестокости, цветы и игрушки.

«Большинством мнений решено, что завершится акция в понедельник, 11 марта. Цветы и игрушки общественники отвезут [на могилу ребенка]», – добавил админ.

Кроме этого, общественность сможет поучаствовать в рейдах, проводимых органами профилактики по неблагополучным семьям, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Просмотров всего: 290

#Белогорск #дети #происшествия

распечатать


Происшествия 1

На родителей ребенка, выпавшего из окна в Белогорске, составлены административные протоколы
Происшествия 5

В Белогорске арестовали отца ребенка, выпавшего из окна
Общество 2

В Белогорске проводят акцию по спасению детей

5 июля 2017, 12:43
Происшествия 12

В Белогорске утонул мальчик с ограниченными физическими возможностями
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Ташка

    Ташка
    26 минут назад

    А в Благовещенске нет такого?

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Такого крепкого хозяйственника ватсапа нет в Благовещенске

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь