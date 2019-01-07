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сегодня, 16:29 4

До соединения частей моста через Амур осталось 100 метров (фото)

До соединения частей моста через Амур осталось 100 метров (фото)
Фото: mp.weixin.qq.com

Две части автомобильного моста через Амур соединят, предположительно, в конце марта. Телевидение провинции Хэйлунцзян сообщает, что китайские строители ждут, когда российская сторона завершит работы со своей стороны. После этого специалисты двух государств одновременно приступят к строительству сегментов соединения моста.

По данным портала Biang, строителям автомобильного моста через Амур осталось менее 100 метров до точки соединения частей моста.

«Мы возвели платформу непосредственно на линии границы Китая и России. Китайские рабочие достроят сегмент с китайской стороны, российские рабочие достроят сегмент с российской стороны. А затем обе стороны приступят к соединению двух частей моста», – сообщил начальник отдела контроля качества проектного управления строительства моста через Амур Лю Фэн.

6 марта, после 125 дней круглосуточных работ, строители завершили работы по надвижке балок на основной части переправы.

Китайские журналисты отмечают, что сейчас рабочие готовят технику для соединения двух частей моста. В ближайшее время на Амуре начнется ледоход, и строители разберут временные опоры, установленные в русле реки во время строительства китайской части.

Как сообщало Амур.инфо автомобильный мост через Амур построят к концу 2019 года, ввод в эксплуатацию произойдет в 2020 году. К этому же времени должны построить пункт пропуска. В январе 2019 года стройку посещали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото:mp.weixin.qq.com

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Телевидение провинции Хэйлунцзян сообщает, что китайские строители РЖУТ ,когда российская сторона завершит работы со своей стороны.

  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    1 час назад

    скорооо совсем скорооо, очень ждем)

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Картошка мешает.

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    "министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики" - после должности с таким обозванием, только в президенты....

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