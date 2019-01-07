До соединения частей моста через Амур осталось 100 метров (фото)

По данным портала Biang, строителям автомобильного моста через Амур осталось менее 100 метров до точки соединения частей моста.

«Мы возвели платформу непосредственно на линии границы Китая и России. Китайские рабочие достроят сегмент с китайской стороны, российские рабочие достроят сегмент с российской стороны. А затем обе стороны приступят к соединению двух частей моста», – сообщил начальник отдела контроля качества проектного управления строительства моста через Амур Лю Фэн.

6 марта, после 125 дней круглосуточных работ, строители завершили работы по надвижке балок на основной части переправы.

Китайские журналисты отмечают, что сейчас рабочие готовят технику для соединения двух частей моста. В ближайшее время на Амуре начнется ледоход, и строители разберут временные опоры, установленные в русле реки во время строительства китайской части.

Как сообщало Амур.инфо автомобильный мост через Амур построят к концу 2019 года, ввод в эксплуатацию произойдет в 2020 году. К этому же времени должны построить пункт пропуска. В январе 2019 года стройку посещали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото:mp.weixin.qq.com