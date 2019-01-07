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В Зее опрокинулся УАЗ «Хантер», есть пострадавший (видео)

В Зее опрокинулся УАЗ «Хантер», есть пострадавший (видео)
Фото: кадр видео

7 марта в городе Зея произошло ДТП с пострадавшим. В результате аварии один из ее участников – марки УАЗ – опрокинулся.

По предварительной информации, происшествие случилось в 12:15. В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что водитель 1945 года рождения, управляя машиной Honda CR-V, столкнулся с автомобилем УАЗ-315195 (УАЗ «Хантер»).

В аварии пострадал один человек – пассажир УАЗа 1958 года рождения получил травмы.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

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#ДТП #Зея #происшествия #транспорт

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