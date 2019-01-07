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сегодня, 16:30 4

В Амурском казачьем колледже научат готовить, управлять усадьбой и считать деньги

В Амурском казачьем колледже научат готовить, управлять усадьбой и считать деньги
Фото: amurobl.ru

В Амурском казачьем колледже планируют открыть обучение по новым специальностям. О планах развития профессионального училища рассказали губернатору области Василию Орлову в ходе рабочей поездки в Константиновский район.

С начала работы образовательного учреждения в статусе Амурского казачьего лицея в 2013 году, а позднее казачьего колледжа (2014 год) состоялось три выпуска студентов, всего 120 человек. Основная масса выпускников трудоустроена, большинство из них проходит военную службу по контракту, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На сегодняшний день в колледже обучаются 130 студентов по двум профессиям: «мастер сельскохозяйственного производства» и «хозяйка усадьбы».

«Планируем начать обучение по новым профессиям: повар, управляющая усадьбой, бухгалтер», – рассказал исполняющий обязанности директора Амурского казачьего колледжа Александр Кулешов.

Глава региона поинтересовался готовностью материальной базы для обучения по новым профессиям и востребованностью специалистов на рынке труда.

Как пояснил Александр Кулешов, в колледже есть классы и частично оборудование для обучения, но все же часть инвентаря придется купить.

«Несомненно, это учебное заведение нужно сохранить и поддержать в развитии. Система обучения по сельскохозяйственным специальностям в Казачьем колледже должна быть интегрирована в высшее профессиональное образование. Необходимо сделать систему обучения в колледже более адаптированной к рынку труда», – заявил губернатор Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#образование #ссузы #студенты

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    1 час назад

    это трактористов-комбайнеров сейчас так называют?пту раньше готовили .теперь колледжи с заявкой на вышку)

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Казачий? Что делает ПТУ казачьим колледжем?

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад

    А управляющие метлой, лопатой и тряпкой кргда будут выпускаться?

  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    57 минут назад

    первый раз слышу о таком колледже

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