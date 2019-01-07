В Приамурье на год дисквалифицировали две футбольные команды: «Максинтер» и «Шаттл»

Амурский футбольный союз (АФС) исключил из состава участников областного чемпионата по мини-футболу две команды: «Максинтер» и «Шаттл». Они претендовали на призовые места по итогам соревнований, но, по решению президиума АФС, теперь их уберут из итоговой турнирной таблицы.

На сайте АФС официально сообщается, что «за действия, причиняющие вред деловой репутации «Футбольному союзу», команды «Максинтер» и «Шаттл» дисквалифицировать на один год (условно) от соревнований (турниров), проводимых под эгидой АФС». Срок дисквалификации начался с 28 февраля 2019 года.

Руководитель АФС Владимир Колпаков пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что обе команды являлись претендентами на призовые места. «Максинтер» должен был играть за 3 место с командой «Динамо», а «Шаттл» – за первое место с «Благовещенском».

«Обе команды на свои игры демонстративно не явились, пояснил Владимир Григорьевич. – Они дисквалифицированы на год условно. То есть они могут пока принимать участие в мероприятиях Амурского футбольного союза, но до первого подобного нарушения. После этого обе команды год не смогут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих под эгидой АФС».