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сегодня, 16:04 0

Главную роль в фильме «Брат 3» исполнит Кирилл Терешин

Главную роль в фильме «Брат 3» исполнит Кирилл Терешин
Фото: vk.com/slacker26rus

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий рассказал о том, кто исполнит одну из главных ролей в фильме «Брат-3». Он считает, что кроме Кирилла Терешина никто не сможет справиться с ролью.

По словам Барецкого, продолжение лент Алексея Балабанова будет «бомбой». Он также открыл секрет, касающийся актерского состава нового фильма.

«Главную роль в нем сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл "Руки-Базуки"», – сказал Барецкий.

Помимо Кирилла, в ленте также снимутся Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Виктор Сухоруков.

Ранее многие артисты раскритиковали идею продолжения культового фильма. Сам же Барецкий считает, что продолжение «Брата» станет новым шагом в развитии кино, сообщает «Газета.ру».

О том, когда начнутся съемки фильма, неизвестно. В феврале в СМИ появилась информация о том, что если в ближайшее время Кириллу не ампутируют руки, то он может умереть.

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#кино

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