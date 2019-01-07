В Райчихинске оштрафовали руководителя обслуживающей организации

Теплоснабжение восстановили на следующий день. Прокуратура начала проверку. При установлении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере надзорное ведомство обещало принять меры прокурорского реагирования.

Проверка выявила нарушения. Установлено, что в связи с аварийной ситуацией на участке тепловой сети в декабре 2018 года жителям Райчихинска, в нарушение требований закона, на протяжении почти девяти часов подряд не предоставлялись услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В связи с нарушением режима обеспечения населения коммунальными услугами прокурор Райчихинска возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора организации, ответственной за обслуживание аварийного участка тепловой сети. Руководитель получил штраф, сообщает прокуратура Амурской области.