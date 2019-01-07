В Райчихинске оштрафовали руководителя обслуживающей организации
В Райчихинске прокуратура приняла меры реагирования по факту нарушения режима обеспечения жителей города услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 3 декабря 2018 года в результате порыва без тепла и воды остались 59 жилых домов.
Теплоснабжение восстановили на следующий день. Прокуратура начала проверку. При установлении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере надзорное ведомство обещало принять меры прокурорского реагирования.
Проверка выявила нарушения. Установлено, что в связи с аварийной ситуацией на участке тепловой сети в декабре 2018 года жителям Райчихинска, в нарушение требований закона, на протяжении почти девяти часов подряд не предоставлялись услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В связи с нарушением режима обеспечения населения коммунальными услугами прокурор Райчихинска возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора организации, ответственной за обслуживание аварийного участка тепловой сети. Руководитель получил штраф, сообщает прокуратура Амурской области.
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