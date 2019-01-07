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сегодня, 15:44 0

В Благовещенске будут судить амурчан, обчищавших в масках коттеджи (видео)

В Благовещенске будут судить амурчан, обчищавших в масках коттеджи (видео)
Фото: кадр видео

В Благовещенске следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении группы амурчан. Мужчины обвиняются в кражах из коттеджей, на их счету три эпизода. Преступники нанесли ущерб около 2 миллионов рублей.

Предварительно установлено, что четверо амурчан 1975, 1981, 1985 и 1989 годов рождения договорились между собой о хищениях из жилищ. Мужчины для маскировки надевали на лица медицинские маски, использовали рации.

По версии следствия, злоумышленники следили за гражданами, чье имущество планировали похитить. Владея информацией, во сколько те уходят и возвращаются домой, они незаконно проникали в коттеджи. Преступников интересовали дорогие вещи – ювелирные украшения, часы, компьютеры, элитный алкоголь, а также деньги.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что один из злоумышленников при совершении преступления повредил ногу. Оперативники изучили медицинские записи о гражданах, которые поступили в лечебные учреждения Благовещенска за определенный промежуток времени, это и позволило выйти на одного из предполагаемых преступников.

В дальнейшем полицейские установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, их личности и местонахождение. В ходе следственных действий у одного из амурчан в подвале дома были обнаружены похищенные часы. Впоследствии часы вернули владельцам.

Чтобы возместить ущерб людям, пострадавшим от действий преступников, следователь ходатайствовал о наложении ареста на имущество обвиняемых.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, фигуранты уголовного дела предстанут перед судом.

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#криминал #происшествия

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