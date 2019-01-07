Не подходящий для амурского климата «БлагЭко» все-таки достроят к лету

Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске планируют достроить к лету текущего года. Об этом, а также о планах по созданию новых аналогичных предприятий губернатор Амурской области Василий Орлов поделился в ходе рабочей поездки в Константиновский район.

Во время традиционной встречи с жителями района обсуждался вопрос перехода на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля 2019 года. Прозвучало, что в настоящее время это одна из самых острых тем в регионе.

«Переход на новую систему по обращению с ТКО у нас сдвинут с 1 января на 1 апреля 2019 года. Вопрос этот назрел, если раньше мусор просто вывозился на полигон, то сейчас его будут утилизировать, эту обязанность берут на себя региональные операторы. Также регоператоры должны будут проводить обустройство полигонов, переработку и утилизацию мусора. В ближайшее время будут озвучены льготы для населения на оплату услуг по вывозу мусора», – приводит слова Василия Орлова пресс-служба областного правительства.

Также глава региона поделился с жителями планами по завершению строительства в Благовещенске мусороперабатывающего завода к лету текущего года и созданию новых аналогичных предприятий.

«Есть планы построить еще два мусороперерабатывающих завода за счет средств федерального бюджета. Для разработки проектной документации на строительство уже предусмотрены средства. Фактически сейчас в стране мы только начинаем цивилизованно работать по сбору и утилизации мусора. Уверен, что нужно входить в реформу, и наша задача обеспечить малозащищенные слои населения льготами. Большую роль в этой работе будут играть главы на местах», – сказал Василий Орлов.

Ранее в конце декабря губернатор сообщал, что строящийся в областном центре завод «Благэко» не соответствует климатическим условиям Амурской области. Зарубежная технология предполагает такой процесс переработки мусора, при котором «затраты на отопление становятся настолько высокими, что завод становится планово убыточным».

Техническая готовность объекта составляет 98,9 %.С 2007 года на строительство завода было потрачено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей из бюджетов Федерации, области и города.

Фото: amurobl.ru