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сегодня, 15:00 2

Памятный знак за амурским правительством от птичьего помета защитят шипами

Памятный знак за амурским правительством от птичьего помета защитят шипами
Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья собираются провести ремонт памятного знака в честь награждения Амурской области орденом Ленина. На нем также установят несколько десятков специальных шипов, чтобы отпугивать птиц.

Аукцион на выполнение работ размещен на одной из электронных площадок. В частности, планируется приобретение так называемых антиприсадочных шипов «для предотвращения разрушения элементов объекта под действием продуктов жизнедеятельности птиц».

Таких шипов собираются приобрести 80 штук. В аукционной документации указано, что длина их должна быть не менее 50 и не более 60 сантиметров, высота – не менее сантиметра и не более 13 сантиметров, а самих игл должно быть от 20 до 40 штук.

Помимо этого, будет сделана облицовка плиткой поверхности внутренних элементов объекта, серебристой краской покрасят металлические огрунтованные поверхности краской серебристой, для разделения пешеходных зон сделают ограждение.

«Текущий ремонт связан с необходимостью устранения фактов вандализма на отдельных элементах объекта и установкой антиприсадных шипов, отпугивающих птиц», – пояснила начальник городского управления культуры Виктория Хопатько.

На все работы из городского бюджета выделяется 157,1 тысячи рублей. Аукцион намечен на 18 марта. Срок окончания работ – 15 мая текущего года.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле 2016 года проводилась реставрация памятного знака за зданием областного правительства. На это тогда потратили около полумиллиона рублей. До этого реставрационные работы проводились в 2004 году, а косметический ремонт мемориала делали два раза: в 2005-м, когда памятник изуродовали вандалы, и в 2012 году.

Мемориальный комплекс был открыт 25 августа 1981 года. Центром композиции является куб с барельефами Ленина и текстом указа правительства о награждении области орденом вождя Страны Советов. Обрамляет куб бетонное кольцо на опорах с барельефными изображениями снаружи и прожекторами внутри.

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#животные #память

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Комментарии
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  • Ирина Домашняя

    Ирина Домашняя
    1 час назад

    такие штуки бы еще от вандалов поставить.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    16 минут назад

    Абсолютно «совковый» памятник по поводу уже давно не существующего ордена Ленина. Как-то уж могли бы давно всю эту композицию и территорию возле, сделать что-то типа Мемориала Труда, где была бы, например, и плита с именами амурцев - Героев Социалистического Труда и Полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а в будущем и Героев Труда РФ, надеюсь, что такие тоже в области будут! А коли этот памятник стоит рядом со зданием Правительства области, то могли бы на другой Плите увековечить Списком и имена ВСЕХ Глав ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти Амурской области – таковых было, начиная от Н.Буссе - 50 человек! Кстати, в этом году исполняется 160-летие губернаторства в Амурской области!!! ( Н.Буссе официально вступил в должность в мае 1859 года). Вполне интересный был бы Список на Плите из 50 фамилий (с указанием годов их руководства областью,) где - и более десятка царских губернаторов, и потом около 30 советских «губернаторов», и более десятка уже руководителей области нового российского периода , с 1991 года. Почему бы и нет ?

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