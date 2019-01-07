Памятный знак за амурским правительством от птичьего помета защитят шипами

Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья собираются провести ремонт памятного знака в честь награждения Амурской области орденом Ленина. На нем также установят несколько десятков специальных шипов, чтобы отпугивать птиц.

Аукцион на выполнение работ размещен на одной из электронных площадок. В частности, планируется приобретение так называемых антиприсадочных шипов «для предотвращения разрушения элементов объекта под действием продуктов жизнедеятельности птиц».

Таких шипов собираются приобрести 80 штук. В аукционной документации указано, что длина их должна быть не менее 50 и не более 60 сантиметров, высота – не менее сантиметра и не более 13 сантиметров, а самих игл должно быть от 20 до 40 штук.

Помимо этого, будет сделана облицовка плиткой поверхности внутренних элементов объекта, серебристой краской покрасят металлические огрунтованные поверхности краской серебристой, для разделения пешеходных зон сделают ограждение.

«Текущий ремонт связан с необходимостью устранения фактов вандализма на отдельных элементах объекта и установкой антиприсадных шипов, отпугивающих птиц», – пояснила начальник городского управления культуры Виктория Хопатько.

На все работы из городского бюджета выделяется 157,1 тысячи рублей. Аукцион намечен на 18 марта. Срок окончания работ – 15 мая текущего года.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле 2016 года проводилась реставрация памятного знака за зданием областного правительства. На это тогда потратили около полумиллиона рублей. До этого реставрационные работы проводились в 2004 году, а косметический ремонт мемориала делали два раза: в 2005-м, когда памятник изуродовали вандалы, и в 2012 году.

Мемориальный комплекс был открыт 25 августа 1981 года. Центром композиции является куб с барельефами Ленина и текстом указа правительства о награждении области орденом вождя Страны Советов. Обрамляет куб бетонное кольцо на опорах с барельефными изображениями снаружи и прожекторами внутри.