Ветераны и выпускники БВТКУ опасаются, что территорию бывшего училища отдадут китайцам (фото, видео)

Делегация представителей КНР посетила территорию бывшего танкового училища в Благовещенске. Видео об этом разместил в социальной сети житель Амурской области, выпускник БВТКУ, Алексей Самойленко. По его сведениям, участок могут отдать в аренду китайцам.

Отмечается, что съемка проходила 25 февраля. На кадрах участники экскурсии садятся в машины у ворот училища и уезжают. Автор видео поясняет, что, по его сведениям, на территории бывшего БВТКУ планируется построить медицинский центр, землю хотят отдать в аренду.

На сегодняшний день территория бывшего танкового училища является муниципальной. Участок Благовещенску в 2013 году передало Министерство обороны РФ. Охрану территории организует ГСТК.

«Наших инвесторов, видимо, не нашли. Скажу, чем это может закончиться. Наш лес полувековой, как мне рассказали, трогать не будут, ну а здания эти все снесут. По всему периметру будет высокий забор, так что больше территории своего училища вы не увидите. Не расстраивайтесь, к этому все и шло. Ни министерству обороны, ни правительству России территория нашего училища оказалась не нужна. Аллея Героев и танк останутся здесь, так как объекты занесены в реестр и охраняются государством», – говорит Алексей Самойленко.

Училище было сформировано в 1941 году на территории Горьковской (Нижегородской) области. После войны оно было передислоцировано на Украину, а затем – в 1958 году – в Благовещенск, в район Моховой Пади.

В 1965 году БВТКУ стало высшим военным училищем. В 1968 году оно было награждено орденом Красного Знамени и с этого момента стало называться Благовещенское высшее танковое командное краснознамённое училище.

Выпускники училища воевали в годы Великой Отечественной войны. Исполняли воинский долг в Афганистане, Эфиопии, Вьетнаме, в Чечне. Во время Великой Отечественной войны 13 выпускников училища стали Героями Советского Союза. Один из них, Дмитрий Комаров, был навечно зачислен в списки первой роты курсантов БВТКУ. В 1944 году он в составе экипажа горящим танком протаранил вражеский бронепоезд и вывел из строя 3 бронеплощадки.

В память о выпускниках, погибших в годы войны, в 1970 году перед училищем на постаменте установили танк ИС-3 (Иосиф Сталин).

Многие выпускники и ветераны БВТКУ хранят копии постановления правительства РФ от 29 августа 1998 года № 1009 о расформировании военного объекта. В документе сказано: «Ликвидировать до 1 января 2000 года Благовещенское высшее танковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова».

Выпускники и ветераны рассказывают, что много раз обращались на федеральный уровень с просьбой создать на месте училища военный объект.

«Военный городок № 6 "Моховая Падь" в 2013 году передан из федеральной собственности в ведение Благовещенска, поскольку использование фондов ликвидированного 1999 году БВТКУ в интересах Минобороны России не планировалось. Предложения по дальнейшему использованию указанных фондов полагается целесообразным направлять в правительство Амурской области», – ответил 30 декабря 2016 года Алексею Самойленко врио начальника главного управления кадров Минобороны РФ.

«Существующая сеть вузов Минобороны РФ обеспечивает потребность вооруженных сил РФ в офицерах по специальности "Применение танковых подразделений"», – такой ответ прислали представители министерства ветеранам БВТКУ в 2016 году.

Амурчане также предлагали создать на территории училища кадетский корпус. Однако это предложение в министерстве в одном из официальных ответов назвали «нецелесообразным».

«Вы наступили мне на больное место! Мы к кому только ни обращались по этому вопросу – к министру обороны, к президенту страны и письменно, и устно – и мертвая тишина. Отписки идут. Звучат формулировки о том, что вооруженные силы не нуждаются в кадрах», – рассказал Амур.инфо подполковник, заместитель начальника политического отдела БВТКУ (1986–1993) Алексей Просвирнин.

«У всех выпускников училища боль в душе. У них, у ребят, кипит душа, кричит, понимаете, все рушится, все здания приходят в упадок, остается загнать бульдозер и сравнять... Там такой сосновый бор! Это место должно быть военное или учебное заведение с военным уклоном. Это военный объект! Вся земля пропитана потом и кровью курсантов, солдат, офицеров. Это болезненный вопрос.

Медико-оздоровительный центр, это, конечно, хорошо. И рабочие места будут, и наши специалисты работать будут. Если принимается решение о предприятии, которое будет работать совестно с нашими специалистами – ради бога, но терять военный объект жалко, эти сосны садили сами курсанты, понимаете», – объяснил Алексей Просвирнин.

Недавно писатель Виталий Останин, выпускник Костромской военной академии, случайно оказался у территории БВТКУ. По его словам, из КПП к нему вышли два пожилых человека, они оказались полковниками в отставке, работавшими теперь охранниками. Впечатлениями об этой встрече и о территории училища Виталий поделился на своей странице в социальной сети.

«Полковники запустили меня прокатиться по территории, посмотреть, что стало с мощью Советского Союза после того, как он стал Российской Федерацией.



В развалившихся казармах ещё можно найти вещи курсантов выпуска, ставшим последним в истории БВТКУ (1941-1999). Не найдя слов после увиденного, мы почти молча попрощались со стариками, крепко, по-офицерски, пожав друг другу руки, я пожелал им здоровья», – написал Виталий.

У себя на странице он разместил и фотографии территории училища.

О планах администрации Благовещенска Амур.инфо рассказал заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский. Он пояснил, что принципиально решение о том, как будет использована территория бывшего танкового училища, пока не принято.

«На торги участок выставляться не будет. Для территории предполагается в будущем найти русских инвесторов. Рассматривается в том числе вариант создания кластера восточной медицины», – пояснил заместитель мэра.

Фото: Виталий Останин vk.com, Алексей Самойленко ok.ru