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сегодня, 14:04 0

Работник РЖД из Тынды попался с гашишем

Работник РЖД из Тынды попался с гашишем
Фото: ru.depositphotos.com

Транспортные полицейские задержали 44-летнего работника ОАО «РЖД». Жителя Тынды обвиняют в незаконном хранении гашиша.

Установлено, что амурчанин собрал наркотик в окрестностях Тынды для личного потребления и хранил при себе. При его досмотре полицейские изъяли у тындинца около 33 граммов гашиша.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно уже направлено в суд. Работнику РЖД может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока тындинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия #транспорт #Тында

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