Работник РЖД из Тынды попался с гашишем

Транспортные полицейские задержали 44-летнего работника ОАО «РЖД». Жителя Тынды обвиняют в незаконном хранении гашиша.

Установлено, что амурчанин собрал наркотик в окрестностях Тынды для личного потребления и хранил при себе. При его досмотре полицейские изъяли у тындинца около 33 граммов гашиша.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно уже направлено в суд. Работнику РЖД может грозить до 10 лет лишения свободы. Пока тындинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.